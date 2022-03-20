إسرائيل: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) مجدداً





ويتبين من معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، أن نحو 7080 شخصاً أصيبوا بالفيروس امس الأول الجمعة، وازدادت الحالات المرضية الخطيرة لتبلغ 326.







رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، إنه يخشى ازدياد الحالات المرضية الخطيرة وبالتالي يتعين الاستعداد لذلك.وناشد في سياق حديث إذاعي صباحي، كل من لم يتلق الجرعة الرابعة القيام بذلك، مضيفاً أن المعطيات مرتفعة، في إشارة إلى إصابة 8000 شخص بالفيروس أمس.وقد بدأ المنحنى الوبائي بالصعود مجددا في إسرائيل، اذ وصل مؤشر تكاثر العدوى الى 1.02%.