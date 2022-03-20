دولي

إسرائيل: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) مجدداً

إسرائيل: ارتفاع عدد إصابات (كورونا) مجدداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، إنه يخشى ازدياد الحالات المرضية الخطيرة وبالتالي يتعين الاستعداد لذلك.

وناشد في سياق حديث إذاعي صباحي، كل من لم يتلق الجرعة الرابعة القيام بذلك، مضيفاً أن المعطيات مرتفعة، في إشارة إلى إصابة 8000 شخص بالفيروس أمس.

وقد بدأ المنحنى الوبائي بالصعود مجددا في إسرائيل، اذ وصل مؤشر تكاثر العدوى الى 1.02%. 

ويتبين من معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، أن نحو 7080 شخصاً أصيبوا بالفيروس امس الأول الجمعة، وازدادت الحالات المرضية الخطيرة لتبلغ  326.


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