شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو لأوسع مشاركة بالانتخابات المحلية وانتخاب الكفاءات

مجدلاني يدعو لأوسع مشاركة بالانتخابات المحلية وانتخاب الكفاءات
رام الله - دنيا الوطن
اكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني أهمية انتخابات المجالس المحلية والبلدية التي ستجري يوم ٢٦ من الشهر الجاري، وعلى أبناء شعبنا  ممارسة حقهم الديمقراطي والدستوري بأوسع مشاركة في انتخاب الكفاءات القادرة على خدمة المواطن وتطوير المدن والبلدات وبما يعزز صـمودهم على أرضهم.

وأضاف خلال جولة ميدانية ولقائه القوائم الانتخابية في كلا من الخليل وبيت لحم  والتي تخوض الجبهة الانتخابات سواء من خلال قوائم خاصة بها او تحالفات وطنية ومكونات مجتمعية ، وبحضور أمين سر المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة، إن النهوض بوضع المجتمع المحلي يساهم في تطوير الخدمات والأداء الذي ينعكس إيجابا على تنمية المجتمع.

وأشار مجدلاني إلى طبيعة الانتخابات المحلية ذات الطابع الخدماتي، والتي تساهم في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتعزيز عملية التحول الديمقراطي.

مشيرا أن الجبهة انطلاقا من قناعتها بتعزيز الخيار الديمقراطي وإتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقه وواجبه في إدارة شؤونه الحياتية اليومية، ترى بالانتخابات المحلية تعزيزا للتعددية السياسية وديمقراطية الحياة المجتمعية والتنمية السياسية، وعاملا أساسيا من عوامل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أشار إلى الدور الهام للمرأة الفلسطينية في الانتخابات وأهمية دعمها لتحقيق المساواة فهي شريكة في النضال الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا وقادرة للنهوض بالمجتمع المحلي، حيث شكلة الجبهة وايمانا منها بهذا الدور قائمة نسوية في بيت امر تنافس في الانتخابات المحلية لتكون القائمة الأولى على مستوى الوطن.

وشدد على أهمية هذه الانتخابات، كونها تتيح للمواطن اختيار من يراه مناسبا ، لخدمة المجتمع المحلي وتحقيق افضل الخدمات اليومية .

وأكد أن الممارسة الديمقراطية حق دستوري وقانوني، داعيا كافة القوائم المشاركة في الانتخابات إلى البعد عن التخوين والتكفير والتركيز على برامج انتخابية تخدم مصلحة المواطن وبما يحافظ على السلم الأهلي والمجتمعي.




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