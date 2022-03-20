بعد الإفراج عنه.. محافظ القدس يؤكد ضرورة الالتفات لقضية الأسرى

قال محافظ القدس، عدنان غيث بعد دقائق قليلة من الإفراج عنه من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي: "انه دائما على هذه الأرض ما يستحق التضحية من أجله، وأن القدس تستحق الغالي والنفيس في سبيلها".





وأكد غيث ضرورة الالتفات الى قضية الأسرى، وفضح كافة الانتهاكات العنصرية التي ترتكب بحقهم، خاصة وهم مقبلون على اضراب شامل عن الطعام في 25 من الشهر الجاري".



وأضاف: أن القدس ستبقى درة التاج الفلسطيني، والاحتلال الى زوال حتما، مشددا على أن النضال الفلسطيني ضد الاحتلال لن يتوقف ما دامت القدس محتلة، وما دام شعبنا الفلسطيني لم يحقق حلمه بنيل الحرية وإقامة دولته الفلسطينية بعاصمتها القدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن محافظ القدس عدنان غيث بكفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.



وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن الإفراج عن المحافظ غيث جاء بعد محاولات حثيثة وضغوطات شديدة مارستها مخابرات الاحتلال لفرض قرارات جديدة بحقه، الا انه رفض عبر محاميه رامي عثمان ان يخضع لقرارات جديدة بحقه، فتم الافراج عنه قبل قليل بكفالة شخصية قدرها 10 آلاف شيكل.



وكانت قوات الاحتلال قد منعت يوم أمس المحافظ عدنان غيث من السفر يوم امس عبر معبر الكرامة، وهو متوجه الى الأراضي السعودية، وسلمته استدعاءً للتحقيق، حيث قامت باعتقاله، وتمديد توقيفه الى صباح اليوم، وقدم للمحكمة.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت الإقامة الجبرية بحق محافظ القدس منذ عام 2018، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات بحقه.



وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، جددّت سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية بحقه لمدة أربعة أشهر، قبل ساعات قليلة من زفاف ابنته البكر، وحرمته من حضور هذه المناسبة.



رام الله - دنيا الوطن