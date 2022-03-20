شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تعلن اتخاذ إجراءات لتقليل الاكتظاظ وتسهيل اقتراع ذوي الإعاقة

لجنة الانتخابات تعلن اتخاذ إجراءات لتقليل الاكتظاظ وتسهيل اقتراع ذوي الإعاقة
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت لجنة الانتخابات المركزية مجموعة من الإجراءات لتسهيل اقتراع الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأميين، وأخرى تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر أن تجري يوم السبت المقبل.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها قامت بفتح 22 مركز اقتراع جديد (مراكز مساندة مؤقتة) في 12 هيئة محلية، بهدف تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع الأساسية التزاماً بالتباعد للوقاية من فيروس (كورونا)، وحرصت عند اختيار المراكز المساندة أن تكون ملاصقة قد الإمكان للمراكز الأساسية.

وأشارت اللجنة إلى قيامها باستبدال 22 مركز اقتراع بسبب عدم مواءمتها، بمراكز جديدة مواءمة لتراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخاب.

وفي ذات السياق، قامت اللجنة بالتأكد من أن الناخبين ذوي الاعاقة البالغ عددهم قرابة 13 ألفاً في هذه المرحلة، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويزيد عددهم على 49 ألفاً، سيصوتون في محطات اقتراع مؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الاعاقات وتقع في طابقٍ أرضي من مراكز الاقتراع.

يذكر أن لجنة الانتخابات ستفتح 315 مركزاً للاقتراع تضم 1203 محطات اقتراع في الهيئات المحلية المقرر أن تجري فيها انتخابات، ودعت كافة المواطنين إلى التأكد من مراكز اقتراعهم بالاتصال على الرقم المجاني (#600*) أو عبر محرك البحث الموجود في موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

من جهة أخرى، اتخذت لجنة الانتخابات اجراءً جديداً لتشجيع الناخبين الأميين على الاقتراع دون مرافق، من خلال السماح لهم باصطحاب شعار القائمة الانتخابية التي يرغبون بالتصويت لها خلال عملية الاقتراع، مع الحفاظ على الإجراء السابق المتمثل في السماح للناخب الأمي باصطحاب مرافق واحد إلى محطة الاقتراع لمساعدته في تعبئة ورقة الاقتراع، إذا رغب بذلك.

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