"المالية": رد دعوى بقيمة 900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة بالولايات المتحدة





وأكدت بأن "هذا النصر الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، حيث نجحت فلسطين في انتزاع قرار مماثل في قضية (Sokolow)".



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن محامي منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية حققوا إنجازا قانونيا آخر بعد قرار محكمة نيويورك (مقاطعة نيويورك الجنوبية) برد دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق "بدعم الإرهاب" بقيمة 900 مليون دولار أميركي، حيث وجدت المحكمة أن قرار الكونغرس الأخير، بإخضاع منظمة التحرير والسلطة الوطنية لاختصاص القانون الأميركي، بأنه قرار غير دستوري في سابقة قانونية.



وقالت الوزارة: إن هذا القرار صدر رغم المحاولات المتكررة من قبل المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة لهم لرفع قضايا ضد فلسطين والحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات، ونجاحهم بالضغط على الكونغرس لتغيير القانون الأميركي، والحصول على الدعم القانوني للإدارة الأميركية.



وأكد وزير المالية شكري بشارة، أن هذا الإنجاز والذي يأتي ضمن سلسلة من النجاحات القانونية في ملف القضايا، لم يكن ممكنا لولا الدعم المباشر من قبل الرئيس محمود عباس لهذا الجهد القانوني ودعم الحكومة ولفريق المحاميين الذي تشرف عليهم وزارة المالية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، عن "تحقيق نصر جديد" في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأميركية.