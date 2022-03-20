شؤون فلسطينية

"المالية": رد دعوى بقيمة 900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة بالولايات المتحدة

"المالية": رد دعوى بقيمة 900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة بالولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، عن "تحقيق نصر جديد" في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأميركية.

وأكدت بأن "هذا النصر الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، حيث نجحت فلسطين في انتزاع قرار مماثل في قضية (Sokolow)".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن محامي منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية حققوا إنجازا قانونيا آخر بعد قرار محكمة نيويورك (مقاطعة نيويورك الجنوبية) برد دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق "بدعم الإرهاب" بقيمة 900 مليون دولار أميركي، حيث وجدت المحكمة أن قرار الكونغرس الأخير، بإخضاع منظمة التحرير والسلطة الوطنية لاختصاص القانون الأميركي، بأنه قرار غير دستوري في سابقة قانونية.

وقالت الوزارة: إن هذا القرار صدر رغم المحاولات المتكررة من قبل المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة لهم لرفع قضايا ضد فلسطين والحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات، ونجاحهم بالضغط على الكونغرس لتغيير القانون الأميركي، والحصول على الدعم القانوني للإدارة الأميركية.

وأكد وزير المالية شكري بشارة، أن هذا الإنجاز والذي يأتي ضمن سلسلة من النجاحات القانونية في ملف القضايا، لم يكن ممكنا لولا الدعم المباشر من قبل الرئيس محمود عباس لهذا الجهد القانوني ودعم الحكومة ولفريق المحاميين الذي تشرف عليهم وزارة المالية.

أخبار ذات صلة

طالع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في غزة

طالع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في غزة

أسرى فلسطين: استمرار إصدار الأوامر الإدارية رغم مقاطعة المحاكم يؤكد على صوريتها

أسرى فلسطين: استمرار إصدار الأوامر الإدارية رغم مقاطعة المحاكم يؤكد على صوريتها

مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

مجدلاني يُعلق على أنباء بشأن صرف مخصصات لكادر فتح في قطاع غزة

مجدلاني يُعلق على أنباء بشأن صرف مخصصات لكادر فتح في قطاع غزة

البطنيجي يتحدث عن شجار الشجاعية الذي أدى لمقتل مواطن

البطنيجي يتحدث عن شجار الشجاعية الذي أدى لمقتل مواطن

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في مالطا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مالطا

الجهاد الإسلامي تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

الجهاد الإسلامي تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: استمرار إصدار الأوامر الإدارية رغم مقاطعة المحاكم يؤكد على صوريتها

أسرى فلسطين: استمرار إصدار الأوامر الإدارية رغم مقاطعة المحاكم يؤكد على صوريتها

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة البرودة حتى نهاية الاسبوع

أجواء شديدة البرودة حتى نهاية الاسبوع

الشيخ: مصداقية العالم على المحك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل بأنصاف الحلول

الشيخ: مصداقية العالم على المحك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل بأنصاف الحلول

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

راصد جوي فلسطيني يكشف تفاصيل المنخفض الجوي المقبل

راصد جوي فلسطيني يكشف تفاصيل المنخفض الجوي المقبل

النائب العام يُشرِف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل (محمد وادي) أمس بحي الشجاعية

النائب العام يُشرِف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل (محمد وادي) أمس بحي الشجاعية

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

عربي

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن