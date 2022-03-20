شؤون فلسطينية

طالع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في غزة

طالع حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 387 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1972 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 248857 ، منها 1561 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 290 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 245324 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 25 ، منها 17 حالة خطرة.

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