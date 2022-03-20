مجدلاني يُعلق على أنباء بشأن صرف مخصصات لكادر فتح في قطاع غزة





وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح ، وأنه لم يدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الاطلاق، وليس من شأن الوزارة ذلك، مؤكداً أن الوزارة تعمل بصفتها قائداً لقطاع الحماية الاجتماعية حيث توفر خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات المهمشة كالمسنين والأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.



واستهجن وزير التنمية، "الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف المواطنين وتضللهم".



وقال د. مجدلاني: "إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن."



ودعا وسائل الاعلام استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكداً ان ما حصل هو فبركة الأخبار الهدف منها تضليل المواطنين ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة.



وأوضح وزير التنمية أن الحكومة الفلسطينية لم تتسلم أياً من الأموال التي يساهم بها المانحون منذ مطلع العام 2021 وحتى الآن مما أخر دفع مخصصات الأسر الفقيرة.



رام الله - دنيا الوطننفى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني التصريحات التي نسبت اليه بشأن "مساهمة الوزارة في توفير منحة مالية سيتم تقديمها للكادر غير المفرغ من أبناء حركة فتح في المحافظات الجنوبية".