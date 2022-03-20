البطنيجي يتحدث عن شجار الشجاعية الذي أدى لمقتل مواطن

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، أن الشرطة تابعت قضية مقتل مواطن بالشجاعية بعد شجار بين الجيران ولديهم صلة قرابة، ونشب إطلاق النار من قبل أحد الأفراد أدى لمقتل واصابة عدد من المواطنين.وقال البطنيجي لإذاعة (الأقصى): إن الشرطة طوقت المكان وباشرت بالتحقيق وتم اعتقال الجاني وسيتم أخذ الإجراءات القانونية بحقه.وأضاف: "هذه الجريمة الخامسة منذ بداية العام 2022، ونطمئن المواطنين أنه لا يوجد جريمة منظمة بقطاع غزة، رغم بعض الشجارات وسوء استخدام السلاح نهيب بالمواطنين الابتعاد عن سلوك اطلاق النار واستخدام الأسلحة والتوقف عن المشاجرات والمشاكل العائلية ويجب وقف هذه المهزلة خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك".وأوضح البطنيجي أن لجان العشائر تشارك في الإصلاح وكل مشاكلنا بسيطة ويمكن تداركها ومنع تطورها، وشعبنا واعي ومثقف ونعول عليه لضمان السلم المجتمعي.