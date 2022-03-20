الجهاد الإسلامي تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

اتهمت حركة الجهاد الإسلامي أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بأنها تقوم بحملة اعتقالات تستهدف أبناء وأنصار حركة الجهاد الإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية.





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن أجهزة الأمن "تزج بالمعتقلين في أقبية ما يسمى بجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوقائي ويخضعونهم لوسائل تحقيق قذرة لصالح أجهزة الأمن الصهيونية"، وفق تعبيرها.



وقالت الحركة: "إن هذا السلوك الذي يتنافى مع كل المفاهيم الوطنية ويمزق وحدة الشعب الفلسطيني، يستدعي وقفة وطنية من كافة قوى الشعب الفلسطيني والخروج من دائرة الصمت لكبح جماح هذه الأجهزة، ومنعها من الاستفراد بأبناء شعبنا، ووضع حد لأعمال العربدة التي تستهدف إرادة الشعب الفلسطيني خدمة للاحتلال وقطعان مستوطنيه"، على حد وصفها.



رام الله - دنيا الوطن