عربي

الرئيس الأوكراني يلقي اليوم خطابًا أمام "الكنيست" الإسرائيلي

الرئيس الأوكراني يلقي اليوم خطابًا أمام "الكنيست" الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، خطابًا أمام أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي الذين خرجوا منذ أيام في إجازة.

وسيبدأ الخطاب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، بحضور عدد من أعضاء "الكنيست" بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد.

وسيفتتح الخطاب بكلمة لرئيس "الكنيست" الإسرائيلي ميكفي ليفي، فيما سيبث الخطاب في ساحات عامة بمدن رئيسية منها تل أبيب، إلى جانب بثه عبر قنوات تلفزة عبرية.

وكانت وقعت خلافات داخل "الكنيست" حول الخطاب في ظل معارضة روسية لمثل هذه الخطوة.

أخبار ذات صلة

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي

زلزال بقوة 5.5 يضرب شمال الجزائر

زلزال بقوة 5.5 يضرب شمال الجزائر

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

قلقيلية: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الاحتلال يطلق النار والغاز شرق الوسطى وخانيونس

الاحتلال يطلق النار والغاز شرق الوسطى وخانيونس

الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة من دخول الأقصى

الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة من دخول الأقصى

سلطات الاحتلال تمنع محافظ القدس من السفر عبر معبر الكرامة

سلطات الاحتلال تمنع محافظ القدس من السفر عبر معبر الكرامة

الاقتصاد بغزة: لن نتهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع الأساسية

الاقتصاد بغزة: لن نتهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع الأساسية

&#34;اغتصاب المحارم&#34; جريمة تعاقب عليها الفتاة وليس المغتصب

"اغتصاب المحارم" جريمة تعاقب عليها الفتاة وليس المغتصب

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

عربي

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي