الرئيس الأوكراني يلقي اليوم خطابًا أمام "الكنيست" الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، خطابًا أمام أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي الذين خرجوا منذ أيام في إجازة.وسيبدأ الخطاب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، بحضور عدد من أعضاء "الكنيست" بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد.وسيفتتح الخطاب بكلمة لرئيس "الكنيست" الإسرائيلي ميكفي ليفي، فيما سيبث الخطاب في ساحات عامة بمدن رئيسية منها تل أبيب، إلى جانب بثه عبر قنوات تلفزة عبرية.وكانت وقعت خلافات داخل "الكنيست" حول الخطاب في ظل معارضة روسية لمثل هذه الخطوة.