شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم لليوم الـ 79 على التوالي

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم لليوم الـ 79 على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل اليوم الأحد، نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 79 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.

أخبار ذات صلة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في مالطا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مالطا

الجهاد الإسلامي تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

الجهاد الإسلامي تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

إياد نصر يتحدث بشأن تصاريح العمال والمرفوضين أمنيًا والصلاة في الأقصى

إياد نصر يتحدث بشأن تصاريح العمال والمرفوضين أمنيًا والصلاة في الأقصى

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة البرودة حتى نهاية الاسبوع

أجواء شديدة البرودة حتى نهاية الاسبوع

الشيخ: مصداقية العالم على المحك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل بأنصاف الحلول

الشيخ: مصداقية العالم على المحك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل بأنصاف الحلول

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ: مصداقية العالم على المحك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل بأنصاف الحلول

الشيخ: مصداقية العالم على المحك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل بأنصاف الحلول

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

راصد جوي فلسطيني يكشف تفاصيل المنخفض الجوي المقبل

راصد جوي فلسطيني يكشف تفاصيل المنخفض الجوي المقبل

قلقيلية: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين أفضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الاحتلال يطلق النار والغاز شرق الوسطى وخانيونس

الاحتلال يطلق النار والغاز شرق الوسطى وخانيونس

الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة من دخول الأقصى

الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة من دخول الأقصى

سلطات الاحتلال تمنع محافظ القدس من السفر عبر معبر الكرامة

سلطات الاحتلال تمنع محافظ القدس من السفر عبر معبر الكرامة

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة غادة عادل؟

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: فنان مصري يصدم جمهوره بالظهور على كرسي متحرك

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: محامي ورثة الطيار أبو اليسر يهاجم محمد رمضان

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: سمية الخشاب تعيد فتح قضيتها مع طليقها أحمد سعد

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: محمد الشرنوبي يشن هجوم حاد على متابِع له

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب &#34;بقت مقرفة أوي&#34;

شاهد: فنانة مصرية تهاجم شيرين عبدالوهاب "بقت مقرفة أوي"

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن ندمها عالم الفن وتعلن إعتزالها

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: زوج فوز الفهد يثير الجدل بآخر هدية قدمها للأخيرة

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

شاهد: مغنية شهيرة تكشف سبب إبتعادها عن المسرح لمدة 15 عام

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

عربي

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي