الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة سعير شرقي مدينة الخليل جنوبي الضفة.وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت، إبراهيم عيسى شلالدة، وحكيم محمود شلالدة، ورأفت يوسف شلالدة، وأحمد إبراهيم شلالدة، ومحمد مصون شلالدة، عقب مداهمة منازلهم في بلدة سعير والعبث بمحتوياتها.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معين حمامرة بعد مداهمة منزله.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة تل جنوب غربي المدينة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب سالم ياسين عصيدة (17 عامًا) بعد مداهمة منزل عائلته.أما في جنين؛ فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب زياد الكيلاني بعد مداهمة منزله.واقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت منزل المواطن عبد الله الريماوي وشرعت بأعمال التفتيش والتحقيق مع الأهالي بهدف الضغط لتسليم نجله عمر.