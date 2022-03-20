شؤون فلسطينية

إياد نصر يتحدث بشأن تصاريح العمال والمرفوضين أمنيًا والصلاة في الأقصى

إياد نصر يتحدث بشأن تصاريح العمال والمرفوضين أمنيًا والصلاة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال إياد نصر مدير الشؤون المدنية بمحافظات غزة: إن الـ  2000 تصريح التي أعلنت عنهم وزارة العمل بغزة تم استلام 1000 دفعة وتسليمها للجانب "الإسرائيلي" وننتظر 1000 آخرين موقف الجانب "الإسرائيلي" من الأسماء.

وبين انه بخصوص المنع الأمني ورفض المعبر يمكن أن يتقدم بعد 6 أشهر من تاريخ الرفض في مقر الشؤون المدنية بغزة ، موضحاً انه  من توفى والده الذي كان يعمل في "إسرائيل" وتصريحه ساري المفعول يتم استبداله باسم من المقربين مع توقيع أمر قانوني يتعلق بذلك. 

وأوضح انه من أصيب داخل العمل في "إسرائيل" ولديه مضاعفات جراء ذلك يمكنه استبدال أسمه باسم ابنه مثلا ، مبيناً ان كل التصاريح الآن عن طريق وزارة العمل فقط.

واعتبر ان هناك بحث قائم مع الجانب "الإسرائيلي" لحل قضية الفتيات من غزة ومخطوبات من شباب في الضفة والعكس ونسعى لحلها وهناك مئات الحالات وسنطلب الفتيات التوجه لمقر الوزارة وتسجيل الأسماء والمعلومات لدى لجنة مختصة. 

واشار الى ان هناك بحث كبير مع الجانب الإسرائيلي لحل قضية العائلات المختلطة المقسمة بين الضفة وغزة ونسعى لحلها بشكل جدي. 

بخصوص لم الشمل لمن أصبح أبنائه فوق الـ16 سنة  ولم يحصلوا على لم الشمل ، قال : "عليهم التوجه للوزارة وتسجيل اولاده كشخص جديد ومنفصل"، معتبراً ان هناك تفاهم كبير على إنهاء ملف لم الشمل بالكامل وحصول الجميع على رقم وطني. 

وتابع بخصوص تصاريح الصلاة في القدس في رمضان أو غيره يتم بحثه بشكل دائم مع الجانب "الإسرائيلي" ولكنه يماطل ويحاول أن لا يعطي جواب نهائي في هذا الملف ، معتبراً ان أي رفض أمني الجانب الإسرائيلي مسؤول عليه ولا احد يستطيع  النقاش معهم بذلك.

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