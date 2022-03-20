أجواء شديدة البرودة حتى نهاية الاسبوع



وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً الى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما الأربعاء، فيتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المؤثرة على المنطقة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح في الأيام القادمة.

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هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .