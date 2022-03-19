الشيخ: مصداقية العالم على المحك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولن نقبل بأنصاف الحلول

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مصداقية العالم على المحك، وفي مقدمتها أمريكا وأوروبا، في تنفيذ الشرعية الدولية في فلسطين.وقال الشيخ في تغريدة نشرها، مساء اليوم السبت، على صفحته في موقع "تويتر": "لن نقبل إطلاقاً بأنصاف الحلول، أو التحايل على الشرعية الدولية بحلول جزئية، تجمل صورة الاحتلال في وطننا".وأضاف: "ولن يقبل شعبنا استمرار الوضع الراهن وبيعنا شعارات واوهام، كفى للظلم والاستعباد والاحتلال".