مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول في جهاز الحماية المدنية التونسية، اليوم السبت، أن 17 مهاجرًا لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم قبالة ساحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.وأوضح المسؤول، أن خفر السواحل انتشلوا 12 جثة عقب غرق القارب مساء أمس الجمعة قبالة ساحل ولاية نابل التونسية، قبل أن ينتشلوا 5 جثث أخرى اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الضحايا معظمهم مهاجرين من سوريا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشهد ساحل تونس حوادث غرق عديدة في الأشهر الماضية، مع تزايد وتيرة محاولات مهاجرين لعبور البحر إلى أوروبا.