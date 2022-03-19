شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد
رام الله - دنيا الوطن
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، توقيف محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عدنان غيث، إلى يوم غد الأحد.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن سلطات الاحتلال مددت توقيف المحافظ غيث إلى يوم غد الأحد، بعد أن استدعته مخابراتها للتحقيق.

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي صباح اليوم لعدة ساعات ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة وسلمته طلبًا لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي: "أثناء تواجدي برفقة المحافظ عدنان غيث على معبر الكرامة، قامت مخابرات الاحتلال باحتجازنا لأربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين الى الممكلة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في المسكوبية".

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