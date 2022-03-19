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عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن

عمان: 1315 أردنيا وعائلاتهم غادروا أوكرانيا حتى الآن
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين هيثم أبوالفول، إن مجموع الأردنيين الذين غادروا أوكرانيا وعبروا لدول مجاورة، قد ارتفع إلى 1315 شخصا وعائلاتهم.

وأضاف أبو الفول في حديثه لموقع (عمون)، اليوم السبت، أنه "عاد إلى أرض الوطن الجمعة 7 مواطنين، وبذلك ارتفع عدد الذين وصلوا إلى المملكة بترتيب وزارة الخارجية والقناصل والسفارات إلى 513 شخصا حتى تاريخه".

وأكد أن أغلب الأردنيين وخاصة المسجلين على المنصة المخصصة لقواعد بيانات وزارة الخارجية قد غادروا أوكرانيا.

ونوه الناطق باسم وزارة الخارجية أن هناك عددا بسيطا من المواطنين قد قرروا البقاء هناك أو التريث قبل المغادرة.

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