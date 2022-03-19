النائب العام يُشرِف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل (محمد وادي) أمس بحي الشجاعية









رام الله - دنيا الوطنأشرفَ المستشار محمد النحال، النائب العام في قطاع غزة، على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن "محمد جهاد وادي" (31 عاماً).وذلك بحضور رئيس نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولى المستشار، سائد عبدو، وعضو النيابة المشرف على مركز شرطة الشجاعية أ. معين الوحيدي، وبحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار، حسني الهباش، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض على المتهم بواقعة القتل (ح.ج)، واعترافه بالواقعة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.وحضر النائب العام تمثيل مسرح الجريمة، وتابع إجراءات رئيس وعضو النيابة المختص، وخطوات اعتراف المتهم وتمثيله لما حدث أثناء الواقعة، وما نجَم عنها من عملية القتل.وأكّد النحال أن النيابة العامة ستُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقرار أمنه.