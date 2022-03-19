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المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي

المغرب تصادق على اتفاقية جديدة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الحكومة المغربية على معاهدة جديدة مع الاحتلال حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس: "وافقنا على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري، بين المغرب و"إسرائيل"، الموقع بالرباط في 21 فبراير/ شباط الماضي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وأضاف بايتاس، أن "مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالنيابة عن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية".

وتابع: "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران".

وشهدت مدينة الدار البيضاء، في المغرب، توقيع اتفاية توأمة بين نادٍ بيضاوي عريق، ونادٍ إسرائيلي.

وأعلن ناديا البلدي البيضاوي (cmc) ومكابي زافون للتنس الإسرائيلي، عن عقد شراكة وتوأمة من أجل النهوض بلعبة التنس في البلدين، وذلك حسب موقع هسبريس المغربي.

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