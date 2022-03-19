رئيس بيلاروسيا يتوقع انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبًا

رام الله - دنيا الوطنتوقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبًا.ووفق (رويترز) فقد قال لوكاشينكو، في تصريحٍ صحفي: "يجب على كييف توقيع إجراء استستلام في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو".وأضاف: "أنا مقتنع بأن هذا الصراع - العملية الروسية - سينتهي بالسلام في المستقبل القريب"، مُؤكّداً على اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمفردها.وتابع: "سأخبرك وللمرة الأولى، بأهم شيء: روسيا تقترح على أوكرانيا، و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يقترح على (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، وأنا أعلم تمامًا هذا، صيغة مقبولة تماماً من الاتفاقية".وأكمل: "واليوم مازال ممكناً أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ويوقع بوتين وزيلينسكي هذا الاتفاق"، لافتاً إلى أنه في حال لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام في وقت قصير".واختتم حديثه بالقول: "لا أحد يطلب منا المشاركة مباشرة في عمليات القوات الروسية، و لقد تحدثت عن هذا مؤخراً، لن نتمكن من إضافة أي شيء إلى عملية روسيا هذه، لا شيء.".