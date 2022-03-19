دولي

سلاح الجو الروسي يُدمر ترسانة صواريخ أوكرانية بصاروخ أسرع من الصوت

سلاح الجو الروسي يُدمر ترسانة صواريخ أوكرانية بصاروخ أسرع من الصوت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سلاح الجو الروسي، عن تدميره ترسانة صواريخ في منطقة ايفانو-فرانكيفسك الأوكرانية بصاروخ أسرع من الصوت.  

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريح صحفي اليوم السبت، بأن الصاروخ كينجال (الخنجر) ضرب ودمر مستودع ذخيرة تحت الأرض في ديلياتين في جنوب غرب أوكرانيا أمس الجمعة.

ولم يتم التحقق حتى اللحظة من المعلومة، إلا أنها في حال كانت صحيحة فسوف تكون المرة الأولى التي تتحدث فيها روسيا منذ بداية الحرب عن استخدام صاروخها الباليستي الجديد جو أرض.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الصاروخ على الإطلاق في القتال.

ويتم إطلاق صواريخ كينجال من مقاتلات إم أي إف31- ،الذي يمكنه ضرب أهداف على مسافة تصل لألفين كيلومتر، وتتجاوز سرعة الصواريخ سرعة الصوت بمرات عدة، ويمكن أن تبلغ سرعتها أكثر من ستة آلاف كيلومترات في الساعة.

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