الاقتصاد بغزة: لن نتهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع الأساسية

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، اليوم السبت إن وزارة الاقتصاد لن تتهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع التموينية الأساسية.وأكد الزريعي خلال جولة تفقدية إلى عدد من المخابز في محافظة خانيونس، برفقة علاء البريم مدير مكتب الاقتصاد الوطني في خانيونس، على أن طواقم حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تعمل على مدار الساعة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.ودعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن التجار المحتكرين والباعة المتلاعبين بالأسعار، موجهًا الشكر لطواقم حماية المستهلك في المحافظة والجهود التي تبذلها للحفاظ على استقرار الأسواق من ناحية توفر السلع الأساسية وكذلك أسعارها.وشدد على أنه لن يتم التهاون مع كل من يتلاعب في الأسعار أو احتكار السلع التموينية الأساسية، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات بخصوص الأسعار أو احتكار للسلع.وجرى خلال الجولة التأكد من توفر كميات الدقيق في المخابز وبالتسعيرة التي تم تحديدها من قبل الوزارة وكذلك بوزن وسعر ربطة الخبز.وتم خلال الجولة التي شاركت بها مباحث التموين تفقد السوق المركزي في المحافظة والاطمئنان على توفر السلع الأساسية وأن أسعارها وفق قائمة الأسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة.