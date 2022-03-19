عاجل

  • حماس: عملية الطعن في القدس تؤكد تمسك الفلسطينيين بالمقاومة

شؤون فلسطينية

"اغتصاب المحارم" جريمة تعاقب عليها الفتاة وليس المغتصب

"اغتصاب المحارم" جريمة تعاقب عليها الفتاة وليس المغتصب
رام الله - دنيا الوطن - أنسام القطاع
من أقصى الجرائم التي ترتكب بحق المرأة هي "سفاح القربي"، والتي تتعرض خلالها المرأة لانتهاك من شخص يفترض أن يكون مصدر أمانها، إلا أنه تحول لـ "وحش" ينهش لحمها؛ وبالرغم من أنها الضحية إلا أنها تواجه نظرات الازدراء واللوم وكأنها الجاني.

واستطلع مركز الإعلام المجتمعي آراء عددٍ من الحقوقيين والأخصائيين النفسين، حول "سفاح القربى" والإجراءات القانونية المعمول بها في قطاع غزة، والتداعيات النفسية، خلال التقرير التالي:

قالت المحامية في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، هبة الدنف، إن "المادة (285) من قانون العقوبات الأردني تنص على أن السفاح بين الأصول والفروع سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن أربع سنوات".

 وأوضحت المحامية الدنف، أن السفاح بين شخص وآخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأضافت، أن "المادة (286) من قانون العقوبات الأردني، فإن السفاح الموصوف في المادة السابقة يلاحق بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة".

وأكدت المحامية الدنف، أن القوانين المتبعة حاليًا تجاه قضية السفاح، لا تعبر عن المجتمع الفلسطيني نظرًا لأنها قوانين قديمة، منها الأردنية والبريطانية ولم يتم تعديلها أو تطويرها بما يتناسب مع تطور شكل الجريمة أو خطورتها.

وتابعت أن "القوانين لا تنصف الضحية أو تكفل لها الحماية، لذا يلجأ الكثيرون لحل المشكلة بشكل عائلي أو عشائري فضلًا عن التوجه للقانون".

وطالبت المحامية الدنف، بضرورة الحراك العاجل على كافة المستويات التشريعية والقانونية وعلى مستوى الإجراءات،  لحماية أرواح ضحايا العنف الأسري والتي يأتي في مقدمتها إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، محملًة الجهات التي تعيق إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، استمرار وقوع المزيد من الضحايا داخل مجتمعنا الفلسطيني.

من جانبه، قال المستشار القانوني سمير حسنية، إن "نوعية القضايا الخاصة بـزنا المحارم "سفاح القربى" لا تظهر للعلن عادًة، ويتم تغطيتها من قبل العائلة خوفًا من الفضيحة" والاتجاه بها إلى رجال الإصلاح والقضاء العشائري، وفي حال وصلت للأجهزة الشرطية مشددة نص عليها القانون بحق من ارتكب هذه الجريمة.

وأوضح المستشار حسنية، أن قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، ينص أن مواقعة واغتصاب الإناث من قبل الولي الشرعي أو أحد فروعه أو فروع زوجته من داخل العائلة يعاقب بالسجن لمدة (14 )سنة.

وأكد، أن الفتاة نفسها لا تعاقب قانونيًا لأنها مجني عليها وليست جانية، موضحًا أنها تختار الصمت تحت الإكراه والتهديد بصفة الجاني وليها الشرعي.

وتابع المستشار حسنية، أن "المجتمع يعاقب الفتاة ولا يغفر لها رغم أنها ضحية، وقد تصل بعد الحالات إلى أن تُقتل الفتاة للتخلص من العار الذي جلبته للعائلة".

وحول الآثار النفسية، قالت مديرة الحالة والأخصائية النفسية في مركز شؤون المرأة سلمى السويركي، إن "هناك آثار سلبية تعاني منها المرأة التي تعرضت للاغتصاب، منها العزلة والانطواء والشعور بألم نفسي، إضافة إلى جلد الذات، وقد تنهي حياتها وتحاول الانتحار".

وتابعت الأخصائية السويركي، أن "هناك تداعيات نفسية تؤدي إلى ظهور أعراض ومشاكل سيكوماتية عبارة عن معاناة المرأة من أمراض جسمية نتيجة الحالة النفسية مثل صداع مستمر ألم في المعدة والقالون ومشاكل في العيون، وأخرى جنسية نتيجة الحزن".

وتشير، إلى أن معظم المشاكل الاجتماعية تعنف خلالها المرأة والفتاة، وليس المغتصب، تحت مبررات غير منطقية.

ورجحت الأخصائية السويركي، الأسباب وراء وقوع حالات اغتصاب زنا المحارم، إلى وجود التفكك الأسري بين العائلات واتجاه بعض الأشخاص إلى تعاطي المخدرات، إضافة إلى انعدام الوازع الديني.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد بغزة: لن نتهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع الأساسية

الاقتصاد بغزة: لن نتهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع الأساسية

حماس: عملية الطعن في القدس تؤكد تمسك الفلسطينيين بالمقاومة

حماس: عملية الطعن في القدس تؤكد تمسك الفلسطينيين بالمقاومة

بكيرات: المقدسيون سيقاومون الاحتلال وجاهزون لحماية المقدسات

بكيرات: المقدسيون سيقاومون الاحتلال وجاهزون لحماية المقدسات

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة

انخفاض كبير في أعداد إصابات (كورونا) بغزة

انخفاض كبير في أعداد إصابات (كورونا) بغزة

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

بزعم طعن مستوطن.. الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب باب الخليل في القدس

بزعم طعن مستوطن.. الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب باب الخليل في القدس

&#34;المستوطنات الرعوية&#34; حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

"المستوطنات الرعوية" حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;اغتصاب المحارم&#34; جريمة تعاقب عليها الفتاة وليس المغتصب

"اغتصاب المحارم" جريمة تعاقب عليها الفتاة وليس المغتصب

بكيرات: المقدسيون سيقاومون الاحتلال وجاهزون لحماية المقدسات

بكيرات: المقدسيون سيقاومون الاحتلال وجاهزون لحماية المقدسات

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

&#34;المستوطنات الرعوية&#34; حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

"المستوطنات الرعوية" حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

سباعنة: معركة الأسرى ضد السجّانين تزداد ضراوة

سباعنة: معركة الأسرى ضد السجّانين تزداد ضراوة

حرق عامود كاميرات للاحتلال بسلوان ومواجهات على حاجز قلنديا

حرق عامود كاميرات للاحتلال بسلوان ومواجهات على حاجز قلنديا

أجواء غائمة وارتفاع درجات الحرارة في فلسطين

أجواء غائمة وارتفاع درجات الحرارة في فلسطين

منوعات

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

الجمهور يسخر من شمس الكويتية بعد تصريحاتها الغريبة عن تخريم الأذن

الجمهور يسخر من شمس الكويتية بعد تصريحاتها الغريبة عن تخريم الأذن

كاظم الساهر ينعى والدة أبنائه بطريقة مؤثرة

كاظم الساهر ينعى والدة أبنائه بطريقة مؤثرة

ما حقيقة إعتزال رابح صقر عالم الغناء؟

ما حقيقة إعتزال رابح صقر عالم الغناء؟

شاهد: شيرين عبد الوهاب تثير الجدل ببطنها المنتفخ.. هل هي حامل؟

شاهد: شيرين عبد الوهاب تثير الجدل ببطنها المنتفخ.. هل هي حامل؟

شاهد: الجمهور الإماراتي يقتحم المسرح في حفل ماجد المهندس

شاهد: الجمهور الإماراتي يقتحم المسرح في حفل ماجد المهندس

شاهد: فنانة مصرية ترفض العمل مع عادل إمام وتكشف عن السبب

شاهد: فنانة مصرية ترفض العمل مع عادل إمام وتكشف عن السبب

شاهد: بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر.. والجمهور ينفعل عليها

شاهد: بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر.. والجمهور ينفعل عليها

شاهد كيف تحدى محمد رمضان حكم المحكمة بدفع ستة ملايين جنيه للطيار

شاهد كيف تحدى محمد رمضان حكم المحكمة بدفع ستة ملايين جنيه للطيار

فنانة مصرية تهاجم ويجز &#34;لا يجب السكوت عليه&#34;

فنانة مصرية تهاجم ويجز "لا يجب السكوت عليه"

عربي

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة