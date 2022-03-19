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  • حماس: عملية الطعن في القدس تؤكد تمسك الفلسطينيين بالمقاومة

شؤون فلسطينية

حماس: عملية الطعن في القدس تؤكد تمسك الفلسطينيين بالمقاومة

حماس: عملية الطعن في القدس تؤكد تمسك الفلسطينيين بالمقاومة
رام الله - دنيا الوطن
 أكد المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن عملية الطعن التي نفذت اليوم في المدينة المحتلة دليل على أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكاً بخيار المقاومة، وبخيار الضرب على يد الاحتلال كوسيلة لردعه واسترداد الحقوق.

 وأشار حمادة إلى أن مثل هذه العمليات تحقق حالة ردع للاحتلال، الذي لا ينظر الى نتائجها، بل من ناحية الاستعداد والجهوزية للتضحية لدى الشباب الثائر في القدس.

وأوضح أن الاحتلال حاول من خلال برامج كثيرة أن يمحو هذه الحالة الموجودة حالياً لدى الشباب الثائر، لكن هذه العملية تؤكد أن الوقود الذي أشعل انتفاضات كثيرة ما زال موجوداً.

  وكان شاب فلسطيني من بلدة الطور في القدس المحتلة قد نفذ اليوم عملية طعن أصاب خلالها مستوطنا بجراح قرب مفرق الثوري.

 وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على منفذ العملية مما أدى لإصابته بجراح خطرة.

وشهدت المنطقة تواجداً مكثفاً لقوات الاحتلال ومركبات الإسعاف الإسرائيلية عقب العملية.

وتعد هذه العملية الخامسة التي تنفذ في القدس المحتلة خلال الشهر الجاري.

ففي السابع من آذار/ مارس الجاري استشهد الشاب عبد الرحمن جمال قاسم (23 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جنديين للاحتلال.

وسبقها بيومين استشهاد الشاب كريم جمال قواسمي خلال تنفيذه عملية طعن على أبواب المسجد الاقصى المبارك، وكذلك ارتقى الفتى يامن نافز جفال، خلال مواجهات في بلدة أبو ديس.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

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