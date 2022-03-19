دولي

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارًا جديدًا بحق رجال الأعمال الروس

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارًا جديدًا بحق رجال الأعمال الروس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (بلومبيرغ)، بأن الاتحاد الأوروبي، ينوي اتخاذ قرار بحق رجال الأعمال الروس، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت منذ الشهر الماضي.

وأكدت الوكالة، أن الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام الأصول المجمدة الخاصة برجال الأعمال الروس، لتمويل أعمار ترميم البنية التحتية في أوكرانيا، والتي دمرتها القوات الروسية العسكرية.

وذكرت الوكالة، أن هذا الإجراء ما زال في مراحله الأولى، ولم يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنه بعد، منوها في الوقت ذاته إلى أن هذا الخيار يعتبر أحد الخيارات التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، أنه يتم حاليا تجميد أصول رجال الاعمال الروس فقط، فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها لم تطلب أن يتم دراسة هذا الاجراء.

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