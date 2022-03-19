زيلينسكي مخاطباً موسكو: حان الوقت لإجراء محادثات جدية

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها.وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا إن "الوقت حان لعقد اجتماع، حان وقت الحديث".وكانت موسكو أعلنت عن إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.فيما أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن موقف بلاده بشأن منطقة دونباس "تمت صياغته بوضوح"، وأن موسكو لن تتراجع عنه.