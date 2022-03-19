شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
 شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها ارتقاء شهداء وتنفيذ عمليات إطلاق نار.

وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة شبان من القدس ونابلس ورهط، ورصدت 84 نقطة مواجهة، بينها 4 عمليات إطلاق نار و11 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق بالضفة.

 ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 12 نقطة مواجهة في كفر قدوم، بيتا، بيت دجن، بتير، شارع الشلالة (الخليل)، العيساوية، راس العامود، حوسان وقريوت.

كما ألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل، والحجارة في قرية عربونة قرب جنين.

واستهدف شبان حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بعبوات محلية الصنع.

وفي يوم الخميس أحصيت مواجهات في 14 نقطة بمحاور دير الحطب، حوسان، بدرس، حاجز قلنديا، البلدة القديمة في الخليل، ومخيم العروب، وتقوع، وجبل الطويل في البيرة واللبن الشرقية في نابلس.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر، سلوان، خربثا المصباح.

وفي يوم الأربعاء أحصيت 8 نقاط مواجهة في حي الطيرة والمغير برام الله، وحاجز قلنديا وبيت اجزا في القدس، وبرقة في نابلس ومستوطنة بدوئيل المقامة على أراضي المواطنين غرب سلفيت.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وشهد يوم الثلاثاء استشهاد الشبان سند سالم الهربد (27 عامًا) في رهط وعلاء محمد شحام في مخيم قلنديا ونادر هيثم ريان (17 عامًا) في مخيم بلاطة.

ورصدت 16 نقطة مواجهة في المنطقة الشرقية نابلس، وبرقة، ومخيم بلاطة، ورهط، ومخيم قلنديا، ويعبد، ومدينة جنين، ومخيم العروب، ومستوطنة تسوفيم، الفندق، مستوطنة بيت حجاي، حزما.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية نابلس، ومدينة جنين حيث أصيب أحد جنود الاحتلال.

 كما ألقيت زجاجات حارقة صوب مستوطنة يتسهار بنابلس، مستوطنة عوفرا برام الله.

وفي يوم الاثنين أحصيت 12 نقطة مواجهة في طوباس، بيتونيا، مستوطنة بسجوت، مستوطنة بدوئيل، عزون، الزاوية (سلفيت)، تقوع، راس كركر

ونفذ مقامون عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال مدينة طوباس.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في النبي صالح، ومستوطنة عوفرا، وحلحول.

وشهد يوم الأحد 19 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين والرملة ورهط. 

وألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في حلحول بالخليل، ودير أبو مشعل برام الله. 

أما يوم السبت فأحصيت 3 نقاط مواجهة في القدس وقلقيلية والنقب.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

انخفاض كبير في أعداد إصابات (كورونا) بغزة

انخفاض كبير في أعداد إصابات (كورونا) بغزة

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

بزعم طعن مستوطن.. الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب باب الخليل في القدس

بزعم طعن مستوطن.. الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب باب الخليل في القدس

&#34;المستوطنات الرعوية&#34; حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

"المستوطنات الرعوية" حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

سباعنة: معركة الأسرى ضد السجّانين تزداد ضراوة

سباعنة: معركة الأسرى ضد السجّانين تزداد ضراوة

حرق عامود كاميرات للاحتلال بسلوان ومواجهات على حاجز قلنديا

حرق عامود كاميرات للاحتلال بسلوان ومواجهات على حاجز قلنديا

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ78

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ78

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم الأمعري

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم الأمعري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء ومواجهات في 84 نقطة بالضفة

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

&#34;المستوطنات الرعوية&#34; حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

"المستوطنات الرعوية" حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة

سباعنة: معركة الأسرى ضد السجّانين تزداد ضراوة

سباعنة: معركة الأسرى ضد السجّانين تزداد ضراوة

حرق عامود كاميرات للاحتلال بسلوان ومواجهات على حاجز قلنديا

حرق عامود كاميرات للاحتلال بسلوان ومواجهات على حاجز قلنديا

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية

"الاقتصاد" بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية

الشرطة بغزة: توقيف المشتبه به في مقتل المواطن محمد وادي

الشرطة بغزة: توقيف المشتبه به في مقتل المواطن محمد وادي

روحي فتوح: المجلس الوطني يتابع حل مشاكل قطاع غزة

روحي فتوح: المجلس الوطني يتابع حل مشاكل قطاع غزة

منوعات

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصاله عن منة عرفة

الجمهور يسخر من شمس الكويتية بعد تصريحاتها الغريبة عن تخريم الأذن

الجمهور يسخر من شمس الكويتية بعد تصريحاتها الغريبة عن تخريم الأذن

كاظم الساهر ينعى والدة أبنائه بطريقة مؤثرة

كاظم الساهر ينعى والدة أبنائه بطريقة مؤثرة

ما حقيقة إعتزال رابح صقر عالم الغناء؟

ما حقيقة إعتزال رابح صقر عالم الغناء؟

شاهد: شيرين عبد الوهاب تثير الجدل ببطنها المنتفخ.. هل هي حامل؟

شاهد: شيرين عبد الوهاب تثير الجدل ببطنها المنتفخ.. هل هي حامل؟

شاهد: الجمهور الإماراتي يقتحم المسرح في حفل ماجد المهندس

شاهد: الجمهور الإماراتي يقتحم المسرح في حفل ماجد المهندس

شاهد: فنانة مصرية ترفض العمل مع عادل إمام وتكشف عن السبب

شاهد: فنانة مصرية ترفض العمل مع عادل إمام وتكشف عن السبب

شاهد: بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر.. والجمهور ينفعل عليها

شاهد: بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر.. والجمهور ينفعل عليها

شاهد كيف تحدى محمد رمضان حكم المحكمة بدفع ستة ملايين جنيه للطيار

شاهد كيف تحدى محمد رمضان حكم المحكمة بدفع ستة ملايين جنيه للطيار

فنانة مصرية تهاجم ويجز &#34;لا يجب السكوت عليه&#34;

فنانة مصرية تهاجم ويجز "لا يجب السكوت عليه"

عربي

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى