شؤون فلسطينية

انخفاض كبير في أعداد إصابات (كورونا) بغزة

انخفاض كبير في أعداد إصابات (كورونا) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل وفاتان و9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 300 حالة، بعد إجراء 141 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  248814 إصابة، والحالات النشطة 1809 حالة، والمتعافين 245034 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1971 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  27 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 21 حالة.

وبينت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخصاً.

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