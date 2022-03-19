المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (13 - 18 آذار/ مارس 2022).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7314 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6422.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7118 مواطناً و152 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6204 مواطناً، و161 أجنبياً، و53 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات.