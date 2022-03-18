"الاقتصاد" بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، أسامة نوفل، إن ارتفاع الأسعار أمر عالمي، وليس فقط في قطاع غزة.وأضاف في تصريح لقناة (الأقصى)، أن وزارة الاقتصاد تعمل على ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن "70% من احتياجات قطاع غزة تأتي عن طريق الاستيراد من الخارج".وتابع: "نستورد القمح والزيوت من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعارها في قطاع غزة".وقال نوفل: "عقدنا لقاءات مع كافة التجار حول الأسعار، وأغلب السلع الأساسية موجودة في قطاع غزة"، مؤكداً بأن ارتفاع أسعار بعض السلع في قطاع غزة كان بنسبة 13%.وشدد على أن تجار قطاع غزة استوردوا معظم احتياجات شهر رمضان، مطمئناً الجمهور بأن المخزون السلعي في قطاع غزة متوفر بشكل جيد، والأسعار بدأت تعود جزئيا لطبيعتها.وأكد نوفل بأن ارتفاع أسعار بعض السلع في قطاع غزة كان اضطرارياً، لافتاً إلى أننا "مستمرون في ضبط التجار المخالفين، وهناك قرار باستعجال تحويل التجار المحتكرين إلى النيابة العامة".