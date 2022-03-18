الشرطة بغزة: توقيف المشتبه به في مقتل المواطن محمد وادي
قالت الشرطة بغزة مساء اليوم الجمعة، إنها أوقفت المشتبه به في مقتل المواطن محمد جهاد وادي خلال الشجار العائلي في حي الشجاعية بعد ظهر اليوم.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه تمت إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به (ح، ج) (31 عاماً)، كان محكوماً لمدة 3 سنوات على خلفية قضية جنائية، وتم الإفراج عنه بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2022 بعد انتهاء مدة محكوميته.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به (ح، ج) (31 عاماً)، كان محكوماً لمدة 3 سنوات على خلفية قضية جنائية، وتم الإفراج عنه بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2022 بعد انتهاء مدة محكوميته.
وشددت على أنه "لا صحة لما يشاع أنه كان موقوفاً وتم منحه إجازة يوم الخميس الماضي".
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