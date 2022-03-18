الشرطة بغزة: توقيف المشتبه به في مقتل المواطن محمد وادي





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه تمت إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.



وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به (ح، ج) (31 عاماً)، كان محكوماً لمدة 3 سنوات على خلفية قضية جنائية، وتم الإفراج عنه بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2022 بعد انتهاء مدة محكوميته.





وشددت على أنه "لا صحة لما يشاع أنه كان موقوفاً وتم منحه إجازة يوم الخميس الماضي".





رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة بغزة مساء اليوم الجمعة، إنها أوقفت المشتبه به في مقتل المواطن محمد جهاد وادي خلال الشجار العائلي في حي الشجاعية بعد ظهر اليوم.