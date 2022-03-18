شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس) يطالب قيادة السلطة بالتوقف عن "الاعتقالات السياسية"

رام الله - دنيا الوطن
طالب القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، اليوم الجمعة، قيادة السلطة وحركة فتح بالتوقف عما وصفها "سياسة الاعتقالات السياسية المتواصلة بالضفة المحتلة".

وقال ناصيف مخاطبا حركة فتح: "إن السلوكيات التي نراها تنفيذا لأصحاب القرار عندكم سواء بالتعامل مع المعلمين أو مواكب الأسرى والاعتقالات السياسية وغيرها من السلوكيات، إنما هي سلوكيات تسيئ إليكم قبل أي جهة أخرى".

 وأضاف: "مقتنع تماما بصدق ما اسمعه من الكثيرين منكم بعدم رضاهم عن الكثير من هذه التصرفات الغريبة عن تقاليدنا، لكن ألا ترون أنه آن الأوان ليسمع منكم أصحاب القرار هذا الرفض، وفق تعبيره.

وأضاف "أنكم بلا شك توقنون أن مثل هذا العمل إن قمتم به سيعيد لكم جزء مما تخسرونه من جراء السياسات المرفوضة شعبيا".

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