روحي فتوح: المجلس الوطني يتابع حل مشاكل قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أهمية إنهاء الانقسام ووحدة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، وضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع، لافتًا إلى متابعة المجلس الوطني المتواصلة لحل مشاكل أهلنا في غزة العالقة على جميع الأصعدة.جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وفدًا من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بحضور أمين سر المجلس فهمي الزعارير.وأطلع فتوح الوفد على آخر التطورات السياسية في الساحتين الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلس المركزي في مواجهة الاحتلال.وأشاد فتوح بدور وزارة الصحة الأساسي، مؤكدًا ضرورة تعزيز دورها الفعّال في القيام بوظيفتها ورسالتها الإنسانية المجتمعية في قطاع غزة، والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وتوفير جميع الإمكانيات لهم.وفي نهاية اللقاء، شكر الوفد الزائر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح على حفاوة الاستقبال، والجهود التي يبذلها في تقديم كافة الدعم لأهلنا في قطاع غزة.