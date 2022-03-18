الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي

رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الجمعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى بحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان.وبحث اﻷسد وبن راشد، العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.وأعرب بن راشد خلال لقائه الرئيس السوري، عن حرص الإمارات على اكتشاف مسارات للتعاون مع سوريا، كما أعرب عن خالص أمنياته أن يعم الأمن والسلام في سوريا.كما بحث ولي عهد أبو ظبي مع الأسد سبل التعاون بين البلدين.