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شؤون فلسطينية

أبو وندي: بطولة "القدس والكرامة" تجسيد للعلاقات الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني

أبو وندي: بطولة "القدس والكرامة" تجسيد للعلاقات الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، اليوم الجمعة، إن تنظيم بطولة "القدس والكرامة" يأتي تجسيدًا لعُرى المحبة والإخاء والعلاقات الراسخة والعميقة التي تربط بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وللتأكيد على دور الرياضة في تعزيز التضامن بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح في تصريح صحفي، عشية افتتاح البطولة تحت رعاية الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني، جدد أبو وندي التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف والأحوال، حتى نيل حقوقهم الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير وتجسيد الاستقلال عن طريق إنهاء الاحتلال.

دعا السفير الأردني الجماهير الفلسطينية لحضور فعاليات البطولة لتشجيع الأندية المشاركة.

وتنطلق البطولة يوم غد السبت بمباراة تجمع شباب الخليل مع الوحدات على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، بحضور رسمي وشعبي.

وتقام البطولة في نسختها الأولى بتنظيم مشترك من الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم، وبمشاركة ثلاثة أندية أردنية هي: الوحدات، والفيصلي، والرمثا، وثلاثة أندية فلسطينية هي: شباب الخليل، وشباب رفح، وجبل المكبر، وتديرها طواقم تحكيمية من الأردن وفلسطين، وتستمر حتى الـ 29 من آذار الجاري.

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