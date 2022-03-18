غزة: النائب العام يتابع التحقيقات في واقعة مقتل مواطن بحي الشجاعية





ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن النائب العام اطلع على الإجراءات المتخذة من قِبَل النيابة العامة وغيرها من الجهات المختصة.



واطمأن النائب العام، خلال معاينته الميدانية للواقعة، على وضع المصابين، وأكّد أن النيابة العامة ستُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها؛ بما يُحقق العدالة الناجزة؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقرار أمنه.





وأفادت الشرطة، بغزة، مساء اليوم الجمعة، بمقتل وادي وإصابة آخرين، بإطلاق نار خلال شجار عائلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها طوقت الشجار وفتحت تحقيقاً في الحادثة.











رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، إن النائب العام المستشار د. محمد النحال، يتابع مُجريات التحقيق في واقعة مقتل المواطن محمد جهاد وادي (31 عاماً)، فور وقوعها، بحضور رئيس نيابة غزةالجزئية الدائرة الأولى المستشار/ سائد عبدو، وعضو النيابة المشرف على مركز شرطة الشجاعية أ. معين الوحيدي.