عربي

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
مددت المملكة العربية السعودية، تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة دون دفع رسوم أو غرامات، لاعتبارات إنسانية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "المديرية العامة للجوازات أعلنت تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات".

وأضافت أن "التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني (رسمي) دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك لاعتبارات إنسانية".

يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 من شهر شباط/فبراير الماضي.

أخبار ذات صلة

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن

(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

أكثر من 9 آلاف مواطن مغربي يغادرون أوكرانيا

أكثر من 9 آلاف مواطن مغربي يغادرون أوكرانيا

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلام&#34; تستذكر الطيب عبد الرحيم في سنوية غيابه الثانية

"الإعلام" تستذكر الطيب عبد الرحيم في سنوية غيابه الثانية

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

حالة من التوتر الشديد تسود معتقلات الاحتلال

حالة من التوتر الشديد تسود معتقلات الاحتلال

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قطاع غزة: الكشف عن إحصاءات مصابي ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إحصاءات مصابي ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ملحم: الحكومة تدرس إمكانية صرف راتب كامل للموظفين بمناسبة شهر رمضان

ملحم: الحكومة تدرس إمكانية صرف راتب كامل للموظفين بمناسبة شهر رمضان

العملات: الدولار يواصل الانخفاض أمام الشيكل

العملات: الدولار يواصل الانخفاض أمام الشيكل

تحذيرات من تشكل الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

تحذيرات من تشكل الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

منوعات

فنانة مصرية تهاجم ويجز &#34;لا يجب السكوت عليه&#34;

فنانة مصرية تهاجم ويجز "لا يجب السكوت عليه"

شاهد كيف رد أحمد حلاوة على شائعة وفاته

شاهد كيف رد أحمد حلاوة على شائعة وفاته

شاهد: هالة صدقي تكشف عن مثلها الأعلى في الفن

شاهد: هالة صدقي تكشف عن مثلها الأعلى في الفن

شاهد: محمد رمضان يحذف مقطع فيديو له بسبب جمهوره

شاهد: محمد رمضان يحذف مقطع فيديو له بسبب جمهوره

شقيقة أحمد فلوكس تنجو من موت محقق.. بالتفاصيل

شقيقة أحمد فلوكس تنجو من موت محقق.. بالتفاصيل

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بعد تقليدها لـ&#34;ويجز&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بعد تقليدها لـ"ويجز"

ما هي المفاجأة التي حضرتها أصالة لحفل زفاف إبنتها شام؟

ما هي المفاجأة التي حضرتها أصالة لحفل زفاف إبنتها شام؟

ما حقيقة تعرض حفل شيرين الأخير للتخريب المتعمد؟

ما حقيقة تعرض حفل شيرين الأخير للتخريب المتعمد؟

شاهد: راغب علامة يثير الجدل بما قاله عن الإنتخابات في بلده

شاهد: راغب علامة يثير الجدل بما قاله عن الإنتخابات في بلده

ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي بعد منعه من الكلام؟

ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي بعد منعه من الكلام؟

عربي

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود من وادي عربة

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى