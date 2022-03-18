لاعتبارات إنسانية.. السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة

رام الله - دنيا الوطنمددت المملكة العربية السعودية، تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في المملكة دون دفع رسوم أو غرامات، لاعتبارات إنسانية.ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "المديرية العامة للجوازات أعلنت تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات".وأضافت أن "التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني (رسمي) دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك لاعتبارات إنسانية".يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 من شهر شباط/فبراير الماضي.