شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": استئناف توريد الطحين الروسي إلى فلسطين وتوقعات بانخفاض أسعاره

"الاقتصاد": استئناف توريد الطحين الروسي إلى فلسطين وتوقعات بانخفاض أسعاره
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الجمعة، استئناف توريد الطحين من روسيا الاتحادية إلى فلسطين، رغم الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتداعياتها السلبية على سلسلة التوريد.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أنه من المقرر وصول نحو 15 ألف طن طحين روسي مع نهاية الشهر الجاري، علاوة على الجهود المستمرة لتنويع الأسواق الدولية المنتجة للسلع الأساسية.

وتوقعت الوزارة أن تشهد فلسطين انخفاضا في أسعار الطحين في ظل المعطيات الإيجابية والاتصالات المثمرة التي يجريها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الشركاء الدوليين، بشأن المخزون التمويني من السلع الأساسية لضمان استمرار توريدها للسوق الفلسطينية خاصة أن بعض الدول تقوم بتحويط لهذه السلع.

يشار إلى أن الحكومة قررت إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3+4+5 /2022 وغيرها من الإجراءات في هذا الجانب.

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