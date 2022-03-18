بوتين: الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "الحيلولة دون وقوع الإبادة"

رام الله - دنيا الوطنوقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الروسية في دونباس وعموم أوكرانيا هو "الحيلولة دون وقوع الإبادة".واعتبر في خطاب وجها لوجه عشرات الآلاف من مواطنيه في ملعب رياضي بشأن الحرب في أوكرانيا، أن تضحيات الجيش الروسي في أوكرانيا دفاعا عن الناطقين بالروسية هناك تمثل أعلى درجات المحبة.ووجه كلمات حماسية للجمهور، فقال: "نحن نرى كيف يتصرف جنودنا ببسالة وبكل شجاعة في هذه العملية العسكرية"، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".وقال بوتين إن سكان القرم قرروا في الـ17 من مارس عام 2014 أن "يعيشوا على أرضهم ويتقاسمون مصيرهم مع بلدهم التاريخي والأم روسيا، ولهم كل الحق في ذلك، ونحن نهنئهم بهذا العيد".وأضاف أن روسيا "فعلت الكثير من أجل تحسين أوضاع شبه جزيرة القرم وسيباستوبول، خاصة على صعيد البنية التحتية مثل شق طرق جديدة، فقد كان من الواجب إخراج المنطقة من الوضع المزري الذي كان يعيش فيه السكان تحت ظل دولة أخرى".وأشار إلى أوكرانيا دون أن يذكرها بالاسم، فقال إن "سكان القرم كانوا يعيشون فيها كمواطنين من الدرجة الثانية".