إسرائيل: 7000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وتوصف حالة 291 مريضا بـ "خطيرة"، من بينهم 135 تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد المصابين بحالة متوسطة 89، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية يوم أمس قرابة 13%. ويبلغ عدد الحالات النشطة 40,242، وذلك بعد اكتشاف 6,971 حالة جديدة منذ أمس.



وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل، 10,417 شخصاً.



رام الله - دنيا الوطنارتفع مؤشر تكاثر (كورونا) في إسرائيل، إلى 0.97%، فيما سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 7000 إصابة جديدة بالفيروس.