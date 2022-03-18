دولي

الأولى منذ بدء الحرب.. تفاصيل مكالمة بين بايدن ونظيره الصيني

الأولى منذ بدء الحرب.. تفاصيل مكالمة بين بايدن ونظيره الصيني
خلال المكالمة عبر الفيديو بين بايدن والرئيس الصيني
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، بدأ مكالمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، الخميس، لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، في وقت أكد الأخير أن "النزاع ليس في مصلحة أحد".

وأشار الرئيس الصيني خلال الاتصال الذي استمر لنحو ساعتين، ويعتبر الأول من نوعه منذ الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أن على الصين والولايات المتحدة أن "تتحملا المسؤوليات الدولية المتوجبة علينا"، حسبما ذكر التلفزيون الصيني.

ونقل التلفزيون الرسمي (سي سي تي في) عن شي قوله، إن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم يجب أن "تمضي في المسار الصحيح" في إطار الجهود نحو إرساء "السلام والطمأنينة في العالم"، وفق ما نقل موقع "الشرق للأخبار".

وأضاف أن "أزمة أوكرانيا شيء لا نريد رؤيته. يجب ألا تتحول العلاقات الثنائية إلى مواجهة. النزاعات والمواجهات ليست في مصلحة أي طرف".

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