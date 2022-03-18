دولي

الحرب الروسية الأوكرانية: 222 شخصاً قتلوا بالعاصمة منذ 24 من الشهر الماضي

الحرب الروسية الأوكرانية: 222 شخصاً قتلوا بالعاصمة منذ 24 من الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الأوكرانية في كييف، اليوم الجمعة، إن 222 شخصاً لقوا مصرعهم في العاصمة، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/فبراير الماضي وحتى الآن.

وأشارت سلطات العاصمة الأوكرانية في بيان، إلى أن 60 مدنياً وأربعة أطفال بين الضحايا، وفق ما نقل موقع "الشرق للأخبار".

وكانت خدمات الطوارئ في أوكرانيا، قالت في وقت سابق الجمعة، إن سقوط أجزاء من صاروخ روسي على مبنى سكني في شمال العاصمة الأوكرانية، كييف، أودى بحياة شخص، وتسبب في إصابة 4 آخرين.

وأضافت في بيان، أنه تم إجلاء 98 من المبنى المكون من خمسة طوابق.

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