شؤون فلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدّى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد الأقصى، من خلال تفتيشهم، وفحص هوياتهم، كما انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزت عند بواباته، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتدت على مرابطة حاولت تصوير أعداد الممنوعين من الدخول للمسجد الأقصى، واضطر الممنوعون لأداء الصلاة على الأبواب.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال أوقفت حافلة من حافلات كفر قاسم داخل أراضي عام 48 بالقرب من باب الأسباط، ومنعت المصلين من النزول لأداء صلاة الفجر قبل فحص هوياتهم.

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