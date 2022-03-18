قطاع غزة: الكشف عن إحصاءات مصابي ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، أنها أجرت 683 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة 99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن 405 حالات جديدة من المصابين تعافوا، فيما توجد ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 248805 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2102 حالة، وإجمالي المتعافين 244734 حالة.كما وصل إجمالي الوفيات 1969 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 31 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 25 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخص.