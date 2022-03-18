ملحم: الحكومة تدرس إمكانية صرف راتب كامل للموظفين بمناسبة شهر رمضان



وأوضح ، في تصريح لصحيفة (الأيام) المحلية، أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20% من متأخرات كانون الأول".



ورداً على سؤال بشأن الفعاليات الاحتجاجية التي بدأها المعلمون مطالبين بصرف راتب كامل، قال ملحم: "الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع فئات المجتمع، وبضمنهم المعلمون، وهي تفي دائماً بالتزاماتها، لكن الأزمة المالية التي نمر بها صعبة، وتلقي على عاتقها أعباء كبيرة".



وأضاف: كنا نعول على صرف المساعدات الأوروبية، لكنها تأخرت قليلاً. نأمل أن تأتي قريباً ونعود لصرف الرواتب بشكل طبيعي، وإلى حين ذلك، نحن مضطرون لتدبير أمورنا ريثما تأتي هذه المساعدات".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتباً كاملاً عن شهر آذار/مارس الجاري، بواقع 80% عن الشهر الجاري إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.