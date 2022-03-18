ملحم: الحكومة تدرس إمكانية صرف راتب كامل للموظفين بمناسبة شهر رمضان
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتباً كاملاً عن شهر آذار/مارس الجاري، بواقع 80% عن الشهر الجاري إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح ، في تصريح لصحيفة (الأيام) المحلية، أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20% من متأخرات كانون الأول".
ورداً على سؤال بشأن الفعاليات الاحتجاجية التي بدأها المعلمون مطالبين بصرف راتب كامل، قال ملحم: "الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع فئات المجتمع، وبضمنهم المعلمون، وهي تفي دائماً بالتزاماتها، لكن الأزمة المالية التي نمر بها صعبة، وتلقي على عاتقها أعباء كبيرة".
وأضاف: كنا نعول على صرف المساعدات الأوروبية، لكنها تأخرت قليلاً. نأمل أن تأتي قريباً ونعود لصرف الرواتب بشكل طبيعي، وإلى حين ذلك، نحن مضطرون لتدبير أمورنا ريثما تأتي هذه المساعدات".
التعليقات