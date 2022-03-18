تحذيرات من تشكل الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين
يكون الجو غائماً جزئياً و باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
يوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً و باردا نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و باردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تشكل الصقيع خاصة صباح الأحد والاثنين.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|12-7
|14-4
|11-4
|بيت لحم
|12-7
|14-4
|11-4
|رام الله والبيرة
|11-6
|13-3
|10-3
|طولكرم
|15-9
|16-6
|14-6
|نابلس
|13-7
|15-5
|12-5
|قلقيلية
|15-9
|16-6
|14-6
|جنين
|14-7
|16-6
|13-6
|سلفيت
|12-7
|14-4
|11-4
|طوباس
|15-8
|17-7
|14-7
|روابي
|13-7
|15-5
|12-5
|الخليل
|11-6
|13-3
|10-3
|غزه
|16-10
|17-7
|15-7
|أريحا
|19-10
|21-9
|18-9
|خانيونس
|16-10
|17-7
|15-7
|الأغوار الشمالية
|17-8
|19-7
|16-7
|رفح
|17-9
|18-6
|16-6
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