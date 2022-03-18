تحذيرات من تشكل الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-7 14-4 11-4 بيت لحم 12-7 14-4 11-4 رام الله والبيرة 11-6 13-3 10-3 طولكرم 15-9 16-6 14-6 نابلس 13-7 15-5 12-5 قلقيلية 15-9 16-6 14-6 جنين 14-7 16-6 13-6 سلفيت 12-7 14-4 11-4 طوباس 15-8 17-7 14-7 روابي 13-7 15-5 12-5 الخليل 11-6 13-3 10-3 غزه 16-10 17-7 15-7 أريحا 19-10 21-9 18-9 خانيونس 16-10 17-7 15-7 الأغوار الشمالية 17-8 19-7 16-7 رفح 17-9 18-6 16-6

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً و باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً و باردا نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و باردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تشكل الصقيع خاصة صباح الأحد والاثنين.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: