شؤون فلسطينية

تحذيرات من تشكل الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

تحذيرات من تشكل الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً و باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً و باردا نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و باردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تشكل الصقيع خاصة صباح الأحد والاثنين.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-7 14-4 11-4 بيت لحم 12-7 14-4 11-4
رام الله والبيرة 11-6 13-3 10-3 طولكرم 15-9 16-6 14-6
نابلس 13-7 15-5 12-5 قلقيلية 15-9 16-6 14-6
جنين 14-7 16-6 13-6 سلفيت 12-7 14-4 11-4
طوباس 15-8 17-7 14-7 روابي 13-7 15-5 12-5
الخليل 11-6 13-3 10-3 غزه 16-10 17-7 15-7
أريحا 19-10 21-9 18-9 خانيونس 16-10 17-7 15-7
الأغوار الشمالية 17-8 19-7 16-7 رفح 17-9 18-6 16-6

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