بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة "المطينة" على الشارع الرئيس عند مدخل قرية حوسان الشرقي، أطلق خلالها جنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه الشبان، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيًا.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من قرية زبوبا غرب جنين.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نهاد جرادات، أثناء مروره على حاجز عسكري نصبه الاحتلال على مدخل القرية.