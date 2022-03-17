العراق: سقوط أربعة صواريخ بأماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية





أفاد بذلك آمر قاعدة بلد الجوية ضياء محسن سعد، مؤكداً عدم وقوع أي أضرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "عصابات لا تريد الاستقرار للعراق أطلقت 4 صواريخ، الخميس، من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين، ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية".



وأضاف البيان: "رغم أن الصواريخ لم تخلف أي أضرار مادية او بشرية، إلّا أن الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الإرهابي".



رام الله - دنيا الوطنسقطت أربعة صواريخ في أماكن مفتوحة مساء اليوم الخميس، في قاعدة بلد الجوية، التي تستضيف متعاقدين أميركيين في محافظة صلاح الدين العراقية.