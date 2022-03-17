دولي

بلينكن: لا يمكن إنكار أن روسيا تقوم بجرائم حرب على الأرضي الأوكرانية

بلينكن: لا يمكن إنكار أن روسيا تقوم بجرائم حرب على الأرضي الأوكرانية
أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إنه "لا يمكن إنكار أن روسيا تقوم بجرائم حرب على الأرضي الأوكرانية"، لافتاً إلى أن القوات الروسية تستهدف المدنيين منذ بدء غزو الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: أن موسكو تمهد الطريق لاستخدام سلاح كيماوي في أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا تفعل ما فعلته في جروزني الشيشانية وحلب السورية داخل أوكرانيا، وفق ما نقل موقع "الشرق للأخبار".

وأفاد بلينكن خلال مؤتمر حول الأزمة الأوكرانية، بأن العقوبات عزلت روسيا عن الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن خطط موسكو في أوكرانيا لا تجري كما خطط لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي، أنه يجري التنسيق مع الحلفاء لتلبية الاحتياجات العسكرية الماسة لأوكرانيا، مؤكداً سنزوّد كييف بصواريخ لإسقاط الطائرات الروسية.

وقال بلينكن، الخميس، إن الصين لديها مسؤولية باستخدام نفوذها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب، مشيراً إلى أن بكين رفضت إدانة العدوان الروسي وتحاول تقديم نفسها كـ"حيادية".

وأضاف: أن الولايات المتحدة سترد على أي مساع صينية لمد يد العون إلى روسيا. 

وأفاد أنه لا مؤشرات على أن بوتين يريد وقف غزو أوكرانيا، مشيراً إلى أن الحرب أثّرت على الإمدادات الغذائية عالمياً.

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